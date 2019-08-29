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Советы для будущих отцов: как сберечь свое здоровье

Советы для будущих отцов: как сберечь свое здоровье
09:13 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Здоровье будущего ребенка зависит не только от будущей мамы, но и от будущего отца.

1. Провериться на ЗППП

Специалисты могут назвать большое количество инфекций, которые передаются половым путем, и о которых мужчина может даже не знать. Но именно они могут стать причиной для зачатия и рождения здорового малыша. Перед тем, как запланировать ребенка, стоит сдать анализы и провериться у врача.

2. Визит к психологу

Мало кто не испытывает волнений по вопросу зачатия и рождения ребенка. Лучше не просто переварить все в себе, а обратиться к психологу. Помните: душевное состояние достаточно сильно улавливается беременной женщиной и самим ребенком.

3. Лишний вес

Зачастую причиной бесплодия у мужчин становится ожирение. Из-за этого развивается подавление синтеза тестостерона, а без него иметь малыша почти невозможно.

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4. Прием антибиотиков

Многие антибиотики, гормональные лекарства, опиаты, таблетки от давления и другие способны негативно повлиять на качество спермы. если врач назначает вам лекарства, скажите, что хотите стать отцом.

5. Запрет на алкоголь, курение и другие вредные вещества

Еще один фактор, который негативно влияет на состав и качество спермы.

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6. Избегайте стресс

Ученые доказали, что регулярные стрессовые ситуации плохо влияют на подвижность сперматозоидов, а так же на общее здоровье мужчин и женщин.

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Здоровье, Мужчины, Отцы, Советы для будущих отцов.
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