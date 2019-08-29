Советы для будущих отцов: как сберечь свое здоровье

1. Провериться на ЗППП
Специалисты могут назвать большое количество инфекций, которые передаются половым путем, и о которых мужчина может даже не знать. Но именно они могут стать причиной для зачатия и рождения здорового малыша. Перед тем, как запланировать ребенка, стоит сдать анализы и провериться у врача.
2. Визит к психологу
Мало кто не испытывает волнений по вопросу зачатия и рождения ребенка. Лучше не просто переварить все в себе, а обратиться к психологу. Помните: душевное состояние достаточно сильно улавливается беременной женщиной и самим ребенком.
3. Лишний вес
Зачастую причиной бесплодия у мужчин становится ожирение. Из-за этого развивается подавление синтеза тестостерона, а без него иметь малыша почти невозможно.
4. Прием антибиотиков
Многие антибиотики, гормональные лекарства, опиаты, таблетки от давления и другие способны негативно повлиять на качество спермы. если врач назначает вам лекарства, скажите, что хотите стать отцом.
5. Запрет на алкоголь, курение и другие вредные вещества
Еще один фактор, который негативно влияет на состав и качество спермы.
6. Избегайте стресс
Ученые доказали, что регулярные стрессовые ситуации плохо влияют на подвижность сперматозоидов, а так же на общее здоровье мужчин и женщин.