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Мужские секретики: факты, которые сильный пол предпочел бы скрыть

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Мужские секретики: факты, которые сильный пол предпочел бы скрыть
14:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Правда ли, что женщины лгут в два раза чаще мужчин? Чем отличается дружба между мужчинами и между женщинами?

Когда наступает тот самый возраст, когда мужчина готов и хочет вступать в брак? И другие вопросы, ответы на которые нас очень удивили.

1. Мужчины лгут в 2 раза чаще женщин

Опросы показали: среднестатистический мужчина врет 6 раз в день, в то время как женщина — всего 3 раза. При этом самым часто употребляемым лживым выражением оказалось "Все нормально, я в порядке".

2. Все мужчины когда-то были женщинами

До восьмой недели беременности все эмбрионы в утробе матери развиваются как девочки. На 8-й неделе пробуждается Х-хромосома, которая побуждает организм к выработке тестостерона и формирует новые ткани.

3. Мужчинам снятся масштабные катастрофы

Конечно, кошмары снятся и мужчинам, и женщинам. Однако результаты исследований ученых из Монреальского университета показали, что мужчины могут в ужасе просыпаться от снов, связанных с масштабными бедствиями: войнами, землетрясениями и концом света.

4. Мужчины предпочитают женщин со здоровым весом

В результате исследования, проведенного в Университете Гренады, было доказано, что мужчины не любят крайности: чаще всего им не нравится ни болезненная худоба, ни явная полнота. Больше всего мужчин привлекают женщины со здоровым весом, у которых нормальное соотношение роста и веса.

5. Мужчины наклоняются, чтобы поднять предмет

Женщина скорее элегантно присядет, чтобы поднять упавшие ключи от машины — это связано с тем, что именно женщины чаще носят неудобную одежду вроде узких юбок. У мужчин таких сложностей нет, они просто спокойно наклонятся за упавшим предметом.

6. Мужчине легко похудеть

Мужчинам в целом легче сбросить вес, чем женщинам. Однако даже с учетом этого факта среди богатых людей больше полных мужчин, чем женщин (генетика генетикой, а социальный фактор никто не отменял).

7. Качество генетического материала зависит не от возраста, а от привычек

50-летний мужчина без вредных привычек способен произвести более здоровое потомство, чем 20-летний любитель алкоголя и запрещенных веществ. У женщин все точно наоборот: 20-летняя девушка с вредными привычками скорее родит здорового ребенка, чем 40-летняя с идеальным образом жизни.

8. Мужчины едят больше в компании женщин

Это происходит на уровне древних инстинктов и является способом произвести впечатление.

9. Если мужчина держит большие пальцы на ремне, это признак симпатии

Мужчина держится большими пальцами за ремень брюк? Так он демонстрирует женщине, которая ему нравится, свою силу и мужественность. Корни этого ритуала уходят в древние времена, когда самцу, чтобы завоевать самку, необходимо было указать на свою промежность.

10. Мужчины не хотят многого знать о себе

Женщины любят нырять в глубины самоанализа, а вот мужчины не склонны копаться в себе. Они многого о себе не знают да и, в общем-то, не хотят знать. Других людей мужчинам тоже сложнее понять, чем женщинам.

11. Год своей жизни мужчина тратит на рассматривание женщин

43 минуты в день мужчина рассматривает других женщин. За это время «под прицелом» окажутся около 10 кандидаток. За год это уже 259 часов. А за всю жизнь — около 11 месяцев.

Для сравнения: у женщин этот показатель ровно в 2 раза ниже.

12. Мужчины дружат по интересам

Женщин могут объединять общие эмоции и необходимость в поддержке, а вот мужская дружба держится в основном на общих интересах. Это может быть что угодно: горные лыжи, совместные поездки на велосипедах, дача плюс шашлыки или вечера игры в покер.

13. Идеальный возраст для вступления в брак

Большинство мужчин сходятся в том, что жениться нужно не раньше 25, а то и 30 лет. Однако при этом половина из них все равно свяжут себя узами брака раньше.

14. Мужчины тоже сплетничают

Только выглядит это не так, как женские сплетни. Мужчины делают это не эмоционально, обыденным тоном. Так им к тому же быстрее верят на слово.

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