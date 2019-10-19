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Суббота, 19.10.2019
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Чем она так привлекает женщин: самые красивые бородатые мужчины (Фото)

Смотрите фото (11)
Чем она так привлекает женщин: самые красивые бородатые мужчины (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф most-beauty.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Мoдa на боpоды и yсы заxватывает мир! Мы подобрали для Вас список самых красивых бородатых знаменитостей.

  • 1

    Джopдж Клyни

    Нa 51 году жизни у этой яркой звезды Голливуда появилась серебристая поросль на лице, что лишь добавило ему определенного шарма. Не пропустите, о самыx желанных и красивых актерах Голливуда на нашем сайте most-beauty.ru есть интересная статья.

  • 2

    Леонардо Ди Каприо

    Полюбившегося всем по фильмам "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Выживший" Лео сейчас просто не узнать! Такая борода ставит под сомнение его статус секс-символа современности, однако говорят, что такая смена образа обусловлена творческим кризисом. Что же, пожелаем новоиспеченному бородачу ярких ролей! Читайте также: Самые популярные фильмы в истории.

  • 3

    Джонни Депп

    Образ Капитана Джека Воробья настолько полюбился зрителям и самому актеру, что Депп до сих пор не может расстаться с "козлиной бородкой" и тонкой линией усов. С такой яркой внешностью, он в свои 55 даст фору любому 20-летнему юнцу. Читайте также: ТОП-15 лучших фильмов с неотразимым Джонни Деппом!

  • 4

    Джаред Лето

    Образ длиннобородого бродяги с шикарными глазами очень полюбился фанатам солиста группы "Thirty Seconds to Mars" Джареда Лето. В 2016 году музыкант распрощался с растительностью на лице ради роли в киноленте "Отряд самоубийц". Но после съемок он вернулся к привычному внешнему виду.

  • 5

    Джим Керри

    Одним из тех, кого волосы на лице явно не красят, является любимый многими комедийный актер Джим Керри. Седая, практически белая борода лишь добавляет актеру лет, особенно на фоне его новой молодо пассии. Ходят слухи, что такая перемена во внешности связана с будущими творческими проектами, но сам Джим этот факт никак не комментирует.

  • 6

    Киану Ривз

    Красавчик Киану Ривз удивил поклонников, отрастив бороду для съемок в комедии "Криминальная фишка от Генри". Однако такая смена имиджа не просто подошла для роли, но и пришлась по душе самому актеру. Сейчас Киану с бородой неразлучны!

  • 7

    Дэниэл Рэдклифф

    Наверное, каждый знает историю о Гарри Поттере — мальчике, который выжил, но узнаете ли вы актера-исполнителя главной роли сейчас? Сразу после окончания съемок в Поттериане, Дэн начал экспериментировать со своей внешностью и спустя несколько лет покорил всех своей стильной бородой в фильме "Иллюзия обмана 2". Сейчас же актер вовсе перестал беспокоиться по поводу внешнего вида, теперь волосяной покров имеется не только на щеках, но и на шее. Кстати, ТОП-10 вариантов самых стильных бород на нашем сайте most-beauty.ru представлены в этой статье.

  • 8

    Джейми Дорнан

    Чтобы уйти от образа Кристиана Грея, героя нашумевшей саги "50 оттенков серого" Джейми Дорнан отрастил внушительную бороду. Ведь действительно, сейчас в этом брутальном мачо практически не узнать миллионера — доминанта. Такой кардинальной переменой актер дает понять, что не желает становиться заложником одной роли и готов к новым творческим проектам.

  • 9

    Уильям и Гарри

    Члены королевской семьи могут носить бороды, находясь на службе или в путешествии. Однако дома по указанию королевы, братьям Гарри и Уильямсу пришлось распрощаться со своей обильной растительностью. Как известно, елизавета II является ярой противницей бороды и усов у членов монаршей семьи и именно в этом компоненте бывает очень строга к своим внукам.

  • 10

    Дасти Хилл и Билли Гиррбонс

    Гитаристы блюз-рок группы ZZ TOP Дасти и Билли обладают такими шикарными бородами, что им позавидует любой священник. Образ молодых парней 1960-х годов выделяет музыкантов среди "коллег по цеху". Интересно, что в 1984 году компания Gillette предложила каждому по 1 млн $ если они сбреют бороды для рекламного ролика. естественно, музыканты отказались.

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