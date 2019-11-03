Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)

Бенедикт Камбербэтч
Знаете шутку про то, как Камбербэтча перепутали с сыром? Так вот, это не только про фамилию. Актер правда чем-то напоминает лежалый молочный продукт. Ну или мертвого хорька. Но какая, к черту, разница, если он гений?
Серж Генcбур
Четыре брака, множество любовниц и невероятное число поклонниц. Но как? Мы не знаем. Если ты догадываешься — расскажи нам, пожалуйста.
Эдриан Броуди
Длинноносая каланча с глазами, полными скорби. Да, дело, пожалуй, именно в этом взгляде бассет-хаунда. Броуди всегда такой несчастный, что его невозможно не полюбить.
Дэнни Трехо
Всякий герой Трехо — простой мексиканский парень с интеллектом табуретки. Но какой же он крутой, с ума сойти! Татуировки, мотоциклы, мачете — вот это все. Он же и в жизни такой, вот в чем вся прелесть.
Микки Рурк
Когда-то деревья были большими, мороженое — вкусным, а Микки Рурк был так красив, что глаз не оторвать. С тех пор все кардинально изменилось. Но радует, что есть еще в мире вещи, которые не меняются: харизма Микки, например. Какая разница, как он выглядит? Он прекрасен — и точка.
Жерар Депардье
А вот мсье Депардье и в юности не мог похвастаться привлекательной внешностью, а с возрастом и вовсе превратился в карикатуру на самого себя. Ну, это и к лучшему. Потому что он был просто милый, а теперь — милый и смешной. Ми-ми-ми!
Венсан Кассель
Весь мир, затаив дыхание, ждет: когда, ну когда у Касселя наконец-то прорежутся рога, копыта и хвост? Вот вам урок, милые дети: бойтесь своих желаний, они исполняются. Кассель так хотел быть демоническим, что действительно превратился в черта. Лицо, по крайней мере, точно чертовское. М-м-м, в этом что-то есть.
Кристофер Уокен
А мистер Уокен ни в кого не превращался, он сразу таким родился, наверное. Во всяком случае, мы помним времена, когда он был вполне привлекательным — но только в темных очках и с закрытым ртом. Потому что эти белесые глаза и акулья улыбка наводили на нас ужас еще в детском саду. Теперь мы выросли — и полюбили бояться. Бодрит, знаете ли.
Марк Энтони
Жутковатый тип. Но мы, кажется, понимаем, прочему красотка Джей Ло вышла за него замуж. Некоторые любят «карманных мальчиков». Мы тоже любим. Мы, может, тоже не отказались бы от ручного гнома.