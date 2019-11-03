Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)

1 Бенедикт Камбербэтч Знаете шутку про то, как Камбербэтча перепутали с сыром? Так вот, это не только про фамилию. Актер правда чем-то напоминает лежалый молочный продукт. Ну или мертвого хорька. Но какая, к черту, разница, если он гений?

2 Серж Генcбур Четыре брака, множество любовниц и невероятное число поклонниц. Но как? Мы не знаем. Если ты догадываешься — расскажи нам, пожалуйста.

3 Эдриан Броуди Длинноносая каланча с глазами, полными скорби. Да, дело, пожалуй, именно в этом взгляде бассет-хаунда. Броуди всегда такой несчастный, что его невозможно не полюбить.

4 Дэнни Трехо Всякий герой Трехо — простой мексиканский парень с интеллектом табуретки. Но какой же он крутой, с ума сойти! Татуировки, мотоциклы, мачете — вот это все. Он же и в жизни такой, вот в чем вся прелесть.

5 Микки Рурк Когда-то деревья были большими, мороженое — вкусным, а Микки Рурк был так красив, что глаз не оторвать. С тех пор все кардинально изменилось. Но радует, что есть еще в мире вещи, которые не меняются: харизма Микки, например. Какая разница, как он выглядит? Он прекрасен — и точка.

6 Жерар Депардье А вот мсье Депардье и в юности не мог похвастаться привлекательной внешностью, а с возрастом и вовсе превратился в карикатуру на самого себя. Ну, это и к лучшему. Потому что он был просто милый, а теперь — милый и смешной. Ми-ми-ми!

7 Венсан Кассель Весь мир, затаив дыхание, ждет: когда, ну когда у Касселя наконец-то прорежутся рога, копыта и хвост? Вот вам урок, милые дети: бойтесь своих желаний, они исполняются. Кассель так хотел быть демоническим, что действительно превратился в черта. Лицо, по крайней мере, точно чертовское. М-м-м, в этом что-то есть.

8 Кристофер Уокен А мистер Уокен ни в кого не превращался, он сразу таким родился, наверное. Во всяком случае, мы помним времена, когда он был вполне привлекательным — но только в темных очках и с закрытым ртом. Потому что эти белесые глаза и акулья улыбка наводили на нас ужас еще в детском саду. Теперь мы выросли — и полюбили бояться. Бодрит, знаете ли.