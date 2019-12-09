У тебя есть борода? Значит ты красавчик: парни, которые очень изменились (Фото)

Чем больше лет, тем длиннее борода
В 2009 и 2019 году
Отрастил бороду
Разница в 10 лет
До и после отращивания бороды
От небольшого пушка до шикарной бороды
Бородат уже 8 лет
Отрастил бороду и изменился
10-летний путь к длинной бороде
Примерно 6 недель без бритья
Разница в 10 лет
Борода изменила до неузнаваемости
Борода через 10 лет
Словно два разных человека
17 и 27 лет
От прежнего образа остались только очки-авиаторы
Изменения за 10 лет
Волосы перекочевали на лицо
Постепенное преображение
10 лет отращивал такую бороду