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Понедельник, 09.12.2019
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У тебя есть борода? Значит ты красавчик: парни, которые очень изменились (Фото)

Смотрите фото (21)
У тебя есть борода? Значит ты красавчик: парни, которые очень изменились (Фото)
12:30 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости шоу бизнеса:20 доказательств того, что борода способна изменить мужчину до неузнаваемости.

  • 1

    Чем больше лет, тем длиннее борода

  • 2

    В 2009 и 2019 году

  • 3

    Отрастил бороду

  • 4

    Разница в 10 лет

  • 5

    До и после отращивания бороды

  • 6

    От небольшого пушка до шикарной бороды

  • 7

    Бородат уже 8 лет

  • 8

    Отрастил бороду и изменился

  • 9

    10-летний путь к длинной бороде

  • 10

    Примерно 6 недель без бритья

  • 11

    Разница в 10 лет

  • 12

    Борода изменила до неузнаваемости

  • 13

    Борода через 10 лет

  • 14

    Словно два разных человека

  • 15

    17 и 27 лет

  • 16

    От прежнего образа остались только очки-авиаторы

  • 17

    Изменения за 10 лет

  • 18

    Волосы перекочевали на лицо

  • 19

    Постепенное преображение

  • 20

    10 лет отращивал такую бороду

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