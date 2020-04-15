Симпатичные парни с котятами: ну что еще нужно женщинам (Фото)

Что вызовет больший восторг у девушек: симпатичный парень или очаровательный котёнок? Создатели аккаунта HotDudesWithKittens не стали мучить себя этим вопросом и объединили две самые главные женские слабости в одном. Теперь у женской половины наших читателей есть замечательная возможность дать отдохнуть глазам и зарядиться приятными эмоциями, взглянув на эти замуррчательные совместные фотографии симпатичных, горячих и обаятельных парней вместе со своими очаровательными маленькими питомцами.