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Не трогал никогда: Боярский удивил признанием про Петросяна

Не трогал никогда: Боярский удивил признанием про Петросяна
23:45 Пт, 13 Ноябрь 2020 Телеграф

Российский актер театра и кино Михаил Боярский взбудоражил своим признанием о юмористе Евгение Петросяне.

Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм.

По его словам, он воспитан на Раневской, и любит юмор Аркадия Исааковича Райкина. Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. "Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее", - отмечает он.

"Вот юмор Петросяна меня не трогал никогда. Comedy club мне ближе.Там есть актеры, которые делают это здорово. Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно", - говорит артист.

Он подчеркнул, что этим исскуством также владеет Галустян, и владеет Светлаков. "Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени». Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа", - отметил Боярский.

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Михаил Боярский.

Автор:

Телеграф
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