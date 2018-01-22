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В Украине могут заработать новые правила производства коньяка

Коньяк
12:24 Сегодня Телеграф
УНН

Новости шоу бизнеса: Виноделы Украины ждут регистрацию проекта приказа "Об утверждении правил производства коньяков в Украине", что позволит поддержать отечественного производителя.

Процентное использование отечественного сырья в коньяках Украины должно регламентироваться на законодательном уровне - считает генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

Он рассказал, что данная норма прописана в проекте приказа "Об утверждении правил производства коньяков в Украине". Сейчас виноделы ждут регистрации этого документа Минюстом.

"Этими правилами, согласно европейских практик, регламентируется процентное использование отечественного сырья в коньяках Украины", - сообщил Владимир Кучеренко.

В. Кучеренко добавил, что регистрация документа позволит восстановить аутентичность украинского коньяка и поддержать отечественного производителя.

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В прошлом году производство коньяка в Украине выросло, хотя, в целом, за последние 5 лет - сократилось в 1,7 раза.

Коньяк часто становится предметом подделок и фальсификата. Однако эксперты объясняют, что настоящий коньяк от некачественного напитка всегда будет отличать вкус.

"К сожалению, мы наблюдаем тренд: чем мягче коньяк 3 летней выдержки - тем большая вероятность, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка на дубе насыщает его дубильными веществами", - пояснил маркетинг-директор компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.

Специалисты рынка также отмечают, что качественный коньяк никогда не будет слишком дешевым.

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Новости шоу бизнеса, Виноделы, Владимир Кучеренко, Коньяк, Министерство юстиции Украины, Укрвинпром.
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