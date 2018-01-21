Сегодня здоровый образ жизни популярен как никогда.

Сегодня здоровый образ жизни популярен как никогда. Каждый уважающий себя человек старается исключить вредную пищу из своего рациона и активно интересуется информацией о здоровом питании. Вот только эта информация зачастую базируется не на стремлении оздоровить человека, а сугубо на маркетинговых целях. Вы потребляете, казалось бы, полезные и диетические продукты, но лишний вес так и не уходит, да и безупречным здоровьем похвастаться не получается. Избавиться от заблуждений вам поможет список вредных продуктов, которые позиционируются производителями как якобы полезные.