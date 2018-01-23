Не все методики похудения безопасны для желудка.

Каждый, кто хоть раз задавался целью похудеть, знает, что в Сети можно найти миллион различных диет, которые так или иначе помогают расправиться с лишним весом. О своем здоровье в данном случае мало кто задумывается, потому что похудение само по себе является первым шагом на пути не только к стройному телу, но и к улучшению состояния здоровья в целом. Поэтому нередко люди сталкиваются с тем, что вместе с диетой и похудением они получают проблемы, в основном, с органами пищеварительного тракта.