Почему работа в офисе опасна для здоровья

На это указывает тот факт, что за последние 20 лет количество аллергиков по всему миру выросло в 4 раза! Особенно участились случаи так называемой офисной аллергии. Откуда она берется и как с ней бороться?

Что такое аллергия?

Аллергия – болезнь очень древняя. Первые упоминания о ней можно найти еще в работах Авиценны и Гиппократа примерно VI–V век до нашей эры. Правда, сам термин "аллергия" впервые ввел австрийский педиатр Клеменс фон Пирке в 1906 году (в переводе с греческого "allos" означает "иной", а "ergos" – "реакция"). С тех пор кожные высыпания, приступы кашля, чихание и слезотечение, возникающие в ответ на контакт с пыльцой, медом, пылью и другими раздражителями, мы называем аллергической реакцией.

Что провоцирует офисную аллергию?

В офисе, как и в любом другом жилом помещении, не может не быть пыли, токсических веществ, плесени и других провокаторов аллергии. Где же они прячутся?

Грибные споры. Наиболее сильным провокатором аллергии медики считают микроскопические плесневые споры, циркулирующие в воздухе жилого помещения. Если с квартирой и дачей все понятно (там есть ванные комнаты и сырые подвалы), то где взяться грибкам на рабочем месте? Ответ прост – плесень вездесуща! Она может обитать в цветочных горшках (видели белый, будто бы известковый налет на земле?), на фильтрах бытовых кондиционеров, в воздухоотводах, на чердаках. Причем внутри кондиционера вырастить грибные грядки легче всего, поскольку тамошние условия идеальны для размножения плесени. Они быстро размножаются, выбрасывая в воздух огромное количество спор, которыми мы дышим.

Что делать? Чтобы свести риск офисной аллергии к минимуму следует регулярно пересаживать цветы в новый грунт, а также менять кондиционерные фильтры (минимум два раза в год), особенно если этот бытовой прибор долгое время не использовался (например, после зимы).

Формальдегиды. Офисный воздух очень тяжелый, особенно, если помещение, в котором вы работаете, расположено в многоэтажном бизнес-центре, сооруженном из пластика и оргстекла. А все потому, что пластик, большое скопление оргтехники, ковролины, линолеумы, офисная мебель (изготовленная не из натуральной древесины, а из ДСП) в теплом помещении выделяют формальдегиды – токсические вещества, которые провоцируют развитие аллергических реакций. Особенно много этого "добра" выделяет оргтехника, которая во время работы нагревается до 55 градусов.

Что делать? Постоянно проветривайте свое рабочее место. С утра оставляйте открытым окно на полчаса, так как за ночь воздух в помещении сильно застаивается и насыщается формальдегидами. А в течение дня открывайте балкон или окно минут на десять, но каждые два часа (в теплое время года желательно держать постоянно открытую форточку).

Пыль. Вы замечали, что экран монитор компьютера запыливается гораздо быстрее, чем остальная мебель? Виной всему электростатическое поле, которое создает вокруг себя ПК, притягивая домашнюю пыль. Причем наэлектризованные пылинки весьма неохотно опускаются на пол. Кружась вокруг компьютерного монитора, они долгое время не оседают, давая возможность работающему человеку надышаться ними вволю. Вот почему многие работники умственного труда страдают аллергическими насморками, жалуются на "песок" в глазах и странный поверхностный кашель.

Что делать? Перед началом рабочего дня и в конце работы протирайте монитор компьютера и поверхность рабочего стола (включая все стоящие на нем безделушки) специальными компьютерными салфетками. Пропитанные антисептиком, они не только уберут налипшую на монитор пыль, но и нейтрализуют статическое напряжение на его поверхности, делая невозможным притяжение новой порции пылинок. Протирайте влажной тряпочкой листья комнатных растений, стоящих на рабочем столе или недалеко от него. Опрыскивайте их водой хотя бы 2 раза в неделю.

Принтерный порошок. Печатающую и копирующую оргтехнику тоже недолюбливают аллергологи. Дело в том, что работающий принтера насыщает воздух не только неприятным запахом, но и микроскопическими частичками чернил, которые поднимаются в воздух и раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Не менее опасны и ксероксы, которые во время работы выделяют вредный для дыхательных путей озон.

Что делать? Изолировать копировальную технику в отдельное помещение, но не в кладовку или коридор, где нет окон (а значит, и доступа свежего воздуха), а в хорошо проветриваемую комнату. Мойте руки с мылом после контакта с печатными чернилами, умывайте лицо (так как чернила могут оседать и на коже). И не надевайте на работу одежду из синтетических нитей, поскольку искусственная ткань притягивает к себе и витающую в воздухе пыль и частички чернил.