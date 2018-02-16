Добавьте эти продукты в свой рацион и спите, как младенец каждую ночь.

У вас непрекращающаяся борьба с бессонницей? Вы тяжело засыпаете, а затем просыпаетесь на рассвете и не можете вновь уснуть? Эксперты предложили самые лучшие продукты для борьбы с бессонницей. Добавьте их в свой рацион и спите, как младенец каждую ночь. Если вы перегружены проблемами и, ложась спать, испытываете беспокойство и долго ворочаетесь (проще говоря, не можете уснуть), мы советуем употреблять следующие продукты для борьбы с бессонницей и стрессом. Попытайтесь употреблять их за несколько часов перед сном для наилучшего эффекта: