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Ученые назвали овощи, которые спасут вас от болезней сердечно-сосудистой системы

Польза брокколи для сердца
08:48 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Людям необходимо употреблять три с половиной чашки брокколи ежедневно.

Ежедневные порции брокколи, белокочанной и цветной капусты могут предотвратить самые разные расстройства, начиная от артрита и заканчивая болезнями сердца. Ученые из Университета Пенсильвании объяснили, чем полезна эта разновидность питания.

Исследование показало, что профилактический эффект достигается за счет положительного воздействия данных продуктов на здоровье желудочно-кишечной системы. Когда лабораторных мышей держали на диете с данными овощами, то они значительно лучше справлялись с различными расстройствами пищеварения. Ученые объясняют это тем, что крестоцветные овощи содержат субстанции, улучшающие здоровье кишечника и его защитные функции.

Тем самым удается снизить риск утечек из кишечника, из-за которых организм сталкивается с токсинами и патогенами. Именно эти утечки кишечника провоцируют различные воспалительные процессы, приводящие к таким болезням, как артрит или сердечно-сосудистые заболевания. Исследователи полагают, что в составе крестоцветных овощей имеется компонент, который расщепляется на другие субстанции в желудке. Впоследствии данные субстанции соединяются вместе и активируют арил-гидрокарбоновый рецептор кишечника, который важен для сохранения здоровья и барьерных функций данного органа.

Мощный барьер пищеварительной системы защищает организм от токсинов и патогенов, одновременно позволяя лучше переваривать питательные вещества. Переводя результаты исследования на здоровье человека, его авторы предположили, что для достижения аналогичного эффекта людям необходимо употреблять три с половиной чашки брокколи ежедневно. И хотя это кажется значительным количеством, в реальности оно достижимо, особенно если распределять крестоцветные овощи между завтраком, обедом или ужином.

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Новости шоу бизнеса, Брокколи, Полезные для сердца овощи, Польза брокколи.
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