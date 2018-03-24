Ученые назвали овощ, способный защитить ваш организм от сахарного диабета.

Ученые назвали овощ, способный защитить ваш организм от сахарного диабета. Сахарный диабет – бич современности. Неутешительная статистика говорит о том, что с каждым годом болезнь поражает всё больше людей. Это связано с несоблюдением правильного питания и индивидуальными особенностями организма. Более того, современные продукты часто обогащены токсинами, нитратами и прочими химическими добавками, которые нарушают естественную жизнедеятельность человека.