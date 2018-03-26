В защите от излучения мобильного телефона поможет розмарин

Мобильные телефоны являются одним из средств, которое есть сейчас практически у каждого. Конечно, они доставляют массу удобств, однако есть и другая сторона этого момента. Речь идет о негативном электромагнитном излучении.

Средства массовой информации стараются не поднимать эту информацию и периодически публикуют материалы о том, что мобильные телефоны совершенно безопасны для здоровья. Однако многочисленные научные исследования подтверждают, что их излучение может спровоцировать даже такое страшное заболевание, как рак.

И здесь вовсе неважно, разговариваете вы по телефону часами или всего несколько минут. Поскольку достаточно всего пары секунд, чтобы электромагнитные волны достигли своей конечной точки — головного мозга.

Между тем, существует очень простое средство, с помощью которого можно без труда избавиться от негативного влияния электромагнитных волн, порождаемых мобильными телефонами.

Речь идет о розмарине или его масле. Достаточно приготовить обычный чай из розмарина и пить его хотя бы раз в день. Если вам не нравится привкус розмарина, можно добавить немного меда — это сделает чай более приятным и сладким.

Мы не призываем вас вовсе отказаться от сотовой связи. Тем более, это действительно удобно. Но укрепить свое здоровье вам точно не помешает. Следуйте нашим простым советам — и вы будете здоровы!