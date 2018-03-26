В защите от излучения мобильного телефона поможет розмарин
Новости шоу бизнеса: Лучше перестраховаться розмарином: один народный метод защиты от излучения мобильного телефона.
Мобильные телефоны являются одним из средств, которое есть сейчас практически у каждого. Конечно, они доставляют массу удобств, однако есть и другая сторона этого момента. Речь идет о негативном электромагнитном излучении.
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Средства массовой информации стараются не поднимать эту информацию и периодически публикуют материалы о том, что мобильные телефоны совершенно безопасны для здоровья. Однако многочисленные научные исследования подтверждают, что их излучение может спровоцировать даже такое страшное заболевание, как рак.
И здесь вовсе неважно, разговариваете вы по телефону часами или всего несколько минут. Поскольку достаточно всего пары секунд, чтобы электромагнитные волны достигли своей конечной точки — головного мозга.
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Между тем, существует очень простое средство, с помощью которого можно без труда избавиться от негативного влияния электромагнитных волн, порождаемых мобильными телефонами.
Речь идет о розмарине или его масле. Достаточно приготовить обычный чай из розмарина и пить его хотя бы раз в день. Если вам не нравится привкус розмарина, можно добавить немного меда — это сделает чай более приятным и сладким.
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