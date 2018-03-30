Если седые волосы появились у молодого человека, которому еще нет 30-ти лет, то это говорит о том, что в организме происходят изменения не в лучшую сторону.

Появление седины – это естественный биологический процесс, связанный с возрастными изменениями в организме. И отношение к ней у каждого человека разное. Одни относятся к появлению седых волос спокойно, не реагируя на них. Другие, увидев седые волосы, пытаются каким-либо образом от них избавиться (подстричь, удалить, подкрасить). Однако, если седые волосы появились у молодого человека, которому еще нет 30-ти лет, то это говорит о том, что в организме происходят изменения не в лучшую сторону. Медики назвали ряд причин появления седых волос. А также обратили внимание на то, почему не рекомендуется игнорировать эти факторы появления седины.