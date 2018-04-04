Старинный рецепт поможет залечить даже самые безнадежно поврежденные пятки

Возможно первое, что предпринимают люди, столкнувшиеся с такой проблемой – попытка приобрести «чудодейственные крема» по космическим ценам. Но они, в конечном итоге, вряд ли помогут. Чтобы решить проблему «дешево и сердито», как говорится, можно использовать проверенное поколениями средство, которое мы рассмотрим в сегодняшней статье.

Лечим трещины на пятках в несколько шагов

Чтобы эффективно залечить трещины на стопах и избавиться от сухости кожных покровов, достаточно прибегнуть к простому методу, включающему в себя три шага.

1. Сделайте ванну для пяток. В таз налейте теплую воду так, чтобы она закрывала стопы целиком. В воду добавьте 20 грамм пищевой соды и все тщательно перемешайте. Выдержите ноги в тазу в течение 20 минут, а затем потрите их пемзой, после чего протрите полотенцем.

2. Теперь можно в отдельной чистой посуде смешать 20 мл подсолнечного масла и 10 грамм сахарного песка. Получившимся составом протрите массажными движениями стопы. Сразу же по завершению процедуры промойте ноги теплой водой.

3. В завершение уходовой процедуры потребуется растопить в удобной посуде 30 мл подсолнечного масла с небольшим кусочком воска. Когда воск растает, его вместе с маслом вотрите в ноги и оберните их ненужным тканым платком. Спустя полчаса смойте средство.

Попробуйте и удивитесь результату. Не забудьте поделиться секретом с друзьями!