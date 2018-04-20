Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала

Специалисты Мюнхенского университета советуют есть сало небольшими порциями в сочетании с продуктами, которые помогают лучше его усваивать. Так, ученые советуют включать в ежедневный рацион 20-30 грамм сала с ржаным хлебом из муки грубого помола и различными соленьями.

Кроме того, сало прекрасно сочетается с крепким алкоголем. Оно окутывает желудок и замедляет попадание сорокаградусного напитка в кровь. Водка, в свою очередь, помогает быстро переварить жир и разложить его на компоненты, обеспечивает оптимальную усвояемость продукта. Так, немного водки, максимум 70-100 грамм, только улучшат процесс. Рюмка Первака и ароматное сало на кусочке бородинского хлеба позволят не только расслабиться вечером, но и получить от пищи полезное удовольствие. В сочетании, по утверждению специалистов, сало хорошо усваивается, не перегружая печень и дает 9 ккал энергии на 1 г продукта. Именно в оптимальном, хорошо усваиваемом виде благодаря содержанию селена, арахидоновой и олеиновой кислот сало является мощным антиоксидантом.