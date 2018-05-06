Некоторые продукты, оказывающие на наш организм успокаивающее действие, помогут вам нейтрализовать боль не хуже лекарств.

Недаром говорят: мы — то, что мы едим. Нам уже не раз приходилось убеждаться, что определённые продукты способны помочь нам преодолеть множество проблем, связанных со здоровьем. Правильный рацион может улучшить состояние нашей кожи и нормализовать процессы пищеварения, снять нервное напряжение и укрепить иммунитет. Сильная головная боль способна помешать нам заниматься неотложными или любимыми делами. Однако для ее устранения вовсе не обязательно сразу же принимать обезболивающие средства. Некоторые продукты, оказывающие на наш организм успокаивающее действие, помогут вам нейтрализовать недуг не хуже лекарств. Итак, представляем вашему вниманию 5 продуктов, которые помогут избавиться от головной боли.