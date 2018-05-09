Врачи заявили, что электронная сигарета вредная для здоровья

Результаты нового исследования демонстрируют, что использование электронных сигарет не помогает бросить курить и повышает вероятность курения среди подростков.

«Электронные сигареты скорее всего причинят больший вред, чем пользу для общественного здравоохранения, если не удастся найти пути к значительному уменьшению числа подростков и молодых людей, которые их используют с целью отказа от курения обычных сигарет», — утверждает исследователь Самир Сонеджи (Samir Soneji) в пресс-релизе Дартмутского института политики здравоохранения и клинической практики (Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice), США.

С. Сонеджи и его исследовательская группа проанализировали данные и опубликованные в США исследования оценки преимуществ и вреда электронных сигарет. Результаты своего анализа они опубликовали в журнале «PLoS One».

«Табачная промышленность продает электронные сигареты в качестве инструмента, помогающего взрослым бросить курить. Однако их использование на самом деле лишь незначительно увеличивает число взрослых курильщиков, которые могут успешно бросить пагубную привычку», — отметил С. Сонеджи.

Исследователи подсчитали, что электронные сигареты могут привести к потере более 1,5 млн лет жизни, поскольку их использование может существенно увеличить количество подростков и молодых людей, которые в конечном итоге становятся курильщиками сигарет.

Ученые призывают ограничить использование подростками электронных сигарет и уменьшить количество канцерогенных добавок в жидкостях для них.