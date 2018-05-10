Супрун развенчала еще один миф

Супрун разместила комментарий акушера-гинеколога Натальи Лелюх, которая объяснила суть этого мифа. По словам врача, матка – уникальный орган, состоящий из мышц, которые сокращаются. И ее сокращения на раннем сроке на УЗИ может объясняться волнением, самим фактом беременности и даже датчиком УЗИ.

Об этом она написала на странице в Facebook.

Эксперты убеждают, что термин "угроза прерывания беременности" не соответствует действительности. Все потому, что угроза есть с самого начала беременности и до самого рождения малыша.

На ранних сроках беременности, так же, как и на поздних, вероятным критерием оценки повышенного риска прерывания беременности выступают – длина шейки матки и состояние внутреннего зева (измеряется вагинальным датчиком),– отметила Супрун.

Супрун посоветовала не спешить ложиться в больницу, если пациентка услышит этот диагноз, и лечить то, что не нужно лечить.

В мировой медицинской общественности вопрос тонуса матки обсуждается только в одном контексте – чрезмерные сокращения и, как следствие, тетанические судороги.