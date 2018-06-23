Чтобы лучше работать, стоит есть эти продукты, ведь они способствуют активации умственной деятельности.

Чтобы лучше работать, стоит есть эти продукты, ведь они способствуют активации умственной деятельности. Ресурсы каждого человека ограничены. Невозможно трудиться 24/7 ни физически, ни умственно. При этом можно помочь своему организму справляться с нагрузками и успешно выполнять за короткий промежуток времени максимум рабочих задач. Для этого нужно полноценно отдыхать и спать минимум семь часов в день, вести здоровый образ жизни и, конечно же, правильно питаться. Специалисты подготовили подборку из семи продуктов, которые просто незаменимы для активации умственной деятельности. Включите их в свой рацион, чтобы успешно справляться даже с самыми трудными рабочими задачами.