Протеиновые коктейли не всегда полезны для тренировок

Ученые уверены, что людям, которые систематически тренируются необходимо учитывать тот факт, что регулярное добавление протеина в рацион питания может не оправдать ожидаемых результатов. Для бодибилдеров протеиновые коктейли – источники чистого белка – весьма полезны. Однако, как показало изыскание, в этом вопросе есть свои подводные камни.

Сотрудники Университета Макмастер изучили сведения о 1 863 спортсменах, которые добавляли до 4 грамм белка в довесок к положенным 106 граммам ежедневной нормы и тренировались минимум 2 раза в неделю.

Выяснилось, что при незначительном увеличении нормы белка в рационе бодибилдеры начинали набирать мышечную массу и у них росли силовые показатели. Но когда уровень потребления протеина превосходил 1,6 грамма на каждый килограмм веса тела спортсмена, позитивный эффект исчезал. Также было обнаружено, что позитивный эффект дополнительного протеина был заметен лишь у молодых спортсменов, с возрастом вышеуказанная схема не работала.

Ученые отметили, что значительное превышение норм потребление белка не только не оправдывает себя при достижении спортивных результатов, но и способно спровоцировать развитие проблем в работе ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы.