Медики назвали самую доступную еду против рака

"Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком", - приводится мнение онкологов в Daily Mail.

Эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме - достаточно еженедельной порции в две горсти. При этом, отмечают исследователи, употребление орехов помогает и тем, кто уже болен.

"Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний", - заявили ученые.

Наибольшая ценность в оздоровительном эффекте от употребления орехов, по мнению специалистов, в том, что они препятствуют повышению уровня сахара в крови и снижают уже повышенное содержание глюкозы. Снижение уровня сахара коррелирует с чуткостью организма к инсулину и уменьшением воспаления, - все это повышают резистентность организма к развитию злокачественных опухолей.

Ранее ученые констатировали, что регулярное употребление орехов является отличным способом купировать тягу к вредной калорийной пище и контролировать аппетит.