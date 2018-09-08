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Медики назвали самую доступную еду против рака

Орехи
03:50 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Специалисты Йельского онкологического центра представили данные о том, что следует употреблять в пищу на регулярной основе для предотвращения развития рака.

"Еженедельное употребление в пищу грецких орехов, миндаля или кешью сокращает риски заболевания раком", - приводится мнение онкологов в Daily Mail.

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Эффективную противораковую защиту орехи обеспечивают даже при сравнительно небольшом объеме - достаточно еженедельной порции в две горсти. При этом, отмечают исследователи, употребление орехов помогает и тем, кто уже болен.

"Грецкие орехи, кешью и миндаль увеличивают на 46 процентов шансы на выживание тех людей, кто уже страдает от онкологических заболеваний", - заявили ученые.

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Наибольшая ценность в оздоровительном эффекте от употребления орехов, по мнению специалистов, в том, что они препятствуют повышению уровня сахара в крови и снижают уже повышенное содержание глюкозы. Снижение уровня сахара коррелирует с чуткостью организма к инсулину и уменьшением воспаления, - все это повышают резистентность организма к развитию злокачественных опухолей.

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Ранее ученые констатировали, что регулярное употребление орехов является отличным способом купировать тягу к вредной калорийной пище и контролировать аппетит.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Онкология, Орехи, Продукты против рака, Рак.
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