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Супрун дала очередной совет украинцам

Как уснуть быстрее
12:36 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун дала полезные советы, как уснуть быстрее.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала несколько полезных лайфхаков, которые гарантированно помогут уснуть быстрее.

На своей странице в Facebook она посоветовала украинцам не ждать, пока вас "отключит" от усталости.

По словам Супрун, есть лучшие пути, которые помогут наладить полноценный сон.

Поэтому, чтобы уснуть быстрее:

✔Готовьте глаза к сну заранее Чрезмерное количество света может негативно влиять на качество сна. Ведь свет любого типа может подавлять выработку гормона мелатонина, что способствует здоровому сну. Поэтому старайтесь не смотреть телевизор или листать новости на вашем гаджете непосредственно перед сном.

✔Послушайте классическую музыку Исследования показали, что классическая музыка или любая музыка, которая имеет медленный ритм от 60 до 80 ударов в минуту, помогает быстрее заснуть. Слушать желательно не сразу перед сном, а примерно через 30-45 минут. 

✔Представьте приятное для вас место В одном из исследований, рассказала и.о. главы Минздрава, было выявлено, что визуализация приятной картины или места способствует быстрому расслаблению и отвлекает от лишних мыслей.

И это не диета или спорт: Супрун предложила украинцам "новый" вариант терапии

✔Согревайте конечности Вы можете надеть носки или же сделать теплую ванну для ног, чтобы быстрее уснуть.

✔Следите за рационом "Чтобы лучше засыпать, следите за рационом: избегайте кофеина (в течение 6 часов до сна), алкоголя (в течение 4 часов до сна) и большого количества еды перед сном. Курение также может повлиять негативно на качество сна и скорость засыпания", - написала Супрун.

✔Почитайте книгу Это замечательный прием, который поможет почувствовать сонливость. Лучше читать печатную книгу, чем на телефоне или другом гаджете. Дополнительный свет не будет способствовать быстрому засыпанию. "Используйте кровать исключительно для сна, не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте. Это должно быть место для отдыха и восстановления сил", - подытожила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

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Новости шоу бизнеса, Минздрав, Сон, Ульяна Супрун.
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