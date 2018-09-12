Специалисты рассказали, как и что поможет быстро уснуть

Специалисты из Британии раскрыли секретную военную методику, позволяющую засыпать всего за две минуты. По данным экспертов, после шести недель практики около 96% людей, использующих этот метод, засыпают в течение двух минут.

Как заснуть за две минуты

1. Расслабьте мышцы лица, включая язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.

2. Опустите плечи так низко, как только это возможно, а затем – опустите верхнюю и нижнюю часть руки. Сначала с одной стороны тела, затем – с другой.

3. Сделайте выдох и расслабьте грудную клетку, а затем – ноги. Начинайте расслабление с бедер и следуйте вниз.

4. После расслабления тела приступите к полному очищению разума от посторонних мыслей.

Для этого вам нужно представить одну из воображаемых картин:

как вы лежите в лодочке на спокойном тихом озере с голубым небом над вами

как вы лежите в черном бархатном гамаке в темной комнате

также можно не представлять воображаемые картины, а непрерывно повторять "не думай, не думай, не думай".

Эта методика активно использовалась американской армией и была разработана с целью дать возможность военным засыпать быстрее и уберечь их от ошибок, вызванных переутомлением. Кроме того, этот метод позволяет заснуть даже в условиях сильной тревоги или в неспокойной обстановке, такой, например, как поле боя.