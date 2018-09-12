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Врачи объяснили, с чем могут быть связаны ночные пробуждения

Сон
23:11 Ср, 12 Сентябрь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Редкие приступы бессонницы по ночам еще не являются признаком расстройства.

В современном мире с обилием раздражителей все больше людей страдает от бессонницы и других расстройств сна. Многим знакома ситуация, когда в преддверии важного дня принимается решение лечь пораньше, но спустя 4-6 часов сна, мозг дает команду проснуться и сон полностью отступает.

Попытки уснуть снова проваливаются с треском, а иногда удается заставить мозг расслабиться и уйти в сон лишь перед звонком будильника. Ученые отметили, что такие ночные пробуждения отнюдь не редкость, поэтому эксперты в области сна уже подготовили программу борьбы с этим явлением.

Внезапные ночные пробуждения могут происходить по многим причинам, например, из-за внешнего шума, неподходящей температуры в комнате, неудобной позы или матраса, движений домашних питомцев или ребенка. Существуют еще и внутренние причины сбоя сна, которые очень разнообразны и требуют особенного подхода. Чем старше человек, тем выше риск возникновения расстройств сна, а пожилые люди очень часто просыпаются по ночам, поэтому наверстывают упущенное днем.

Молодые женщины могут страдать от ночного недосыпания во время начала менструации, а также во время наступления климакса в ночное время суток может мешать жар, потливость и беспокойство.

Следует проконсультироваться с доктором по поводу наличия апноэ во сне, особенно если пациент чувствует себя уставшим после отдыха. Хронические боли также могут помешать сну, а также частые позывы к мочеиспусканию, диабет, заболевания почек, легких, щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Следует помнить, что редкие приступы бессонницы по ночам не являются признаком расстройства.

К врачу нужно обращаться, если сон отступает как минимум на 30 минут, трижды в неделю и длиться это месяц. Чтобы справиться с недугом нужно отказаться от дневной дремоты, ограничить употребление алкоголя и курения, перестать заниматься физическими упражнениями за три часа до сна, а кофе - за восемь часов.

Если сон не наступает, нельзя лежать в постели и ждать, следует сделать что-то спокойное и тихое, не прибегая к телефону или включению света. Сну способствует темнота, тишина и легкая прохлада.

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Новости шоу бизнеса, Бессонница, Пробуждение, Пробуждение по ночам, Сон.
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