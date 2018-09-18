Врачи назвали диету, которая поможет скинуть 7 килограмм за неделю

Диета Магги уже полюбилась многим украинским женщинам: ее соблюдение гарантирует хорошие результаты. Большинство людей, которые придерживались данной диеты с восторгом утверждают, что лишние килограммы тают очень быстро, а фигура на глазах меняет свои контуры.

Правила диеты Магги

Важно строго соблюдать режим питания и указанное количество продуктов.

Если по какой-то причине режим диеты был нарушен или прерван, ее следует начинать сначала.

В данной диете нельзя изменять меню на каждый день, переставлять продуты местами или заменять одни другими.

Овощи в диете Магги готовятся без добавления масел и жиров.

Разрешены к употреблению приправы и соль, но исключен сахар.

Помимо указанных продуктов, следует ежедневно выпивать как минимум 2 литров воды.

Также независимо от приема пищи можно пить чай без сахара и кофе в любое время.

Во время диеты Магги рекомендуется физическая нагрузка, хотя бы минимальная.

Плюсы и минусы

Диета Магги - это белковая диета с экстремально низким содержанием углеводов. Она подходит для людей всех возрастов, но использовать ее рекомендуется не чаще, чем раз в год. Результат похудения будет держаться достаточно долго, но лишь при условии грамотного выхода.

Эта диета категорически не подходит беременным и кормящим женщинам, всем, кто страдает от аллергии на цитрусовые, людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, а также тем, что принимает снижающие давление медикаменты.

Один из главных минусов в рационе диеты Магги слишком много белков. Метионин - незаменимая аминокислота, необходимая человеку для жизненных процессов, она в организме не вырабатывается и должна поступать с пищей. Но когда ее слишком много, она нарушает обмен веществ на уровне клеток, что ведет к накоплению "клеточного мусора", поломкам в клетках и отключению системы "ремонта". Это повышает риск мутаций, воспалений, преждевременного изнашивания и старения клеток.

Примерное меню на неделю

Завтрак (один и тот же все 14 дней): 2 яйца, 1 грейпфрут, чашка кофе или чая без добавок

Понедельник

Обед: 2 яйца, грейпфрут

Ужин: 2 яйца, смешанный овощной салат, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут

Вторник

Обед: 2 яйца, любое количество свежих помидоров, кофе без добавок

Ужин: говяжий стейк на гриле, овощной салат (помидоры, огурцы, капуста, оливки), кофе

Среда

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе Ужин: стейк из постной ягнятины на гриле, салат из сельдерея, огурца и помидора, чай без добавок

Четверг

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе

Ужин: 2 яйца, немного зернового творога, 1 хорошо поджаренный тост, нашинкованная капуста

Пятница

Обед: 2 яйца, тушеный шпинат, кофе

Ужин: овощной салат с рыбой, 1 хорошо поджаренный тост, 1 грейпфрут

Суббота

Обед: любое количество фруктового салата без заправки

Ужин: любое количество стейков, сельдерея, огурцов, помидоров, кофе

Воскресенье

Обед: филе курицы на гриле, салат из помидоров, моркови и капусты, грейпфрут, кофе

Ужин: холодная отварная курица без кожи, свежие помидоры, грейпфрут.

Если вы решили придерживаться диеты Магги не одну неделю, а 2 или даже 4 недели - просто повторяйте меню с понедельника по воскресение. Диета Магги является достаточно сбалансированной системой питания и поэтому практически не имеет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости или аллергии на отдельные виды продуктов.