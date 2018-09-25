Эти продукты помогут вам очистить сосуды и артерии.

Профилактическая чистка сосудов – это мероприятие, которое будет полезно не только пожилым людям, страдающим гипертонической болезнью или атеросклерозом. Все эти недуги можно и нужно предупреждать ещё в молодом и зрелом возрасте, особенно если вы живете в неблагоприятных экологических условиях, имеете избыток веса и часто жалуетесь на плохое самочувствие, головные боли, хроническую усталость. Чистые, здоровые сосуды – это залог хорошего кровоснабжения всех органов, а значит и залог крепкого здоровья.