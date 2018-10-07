Психологи назвали приемы, которые помогут противостоять оскорблениям

Всем хотя бы несколько раз в жизни приходилось сталкиваться с хамским обращением к себе, неожиданными оскорблениями, на которые сложно быстро и правильно отреагировать.

Для начала надо уяснить, что никогда не стоит начинать кричать, плакать или опускаться до взаимных оскорблений - это не должно быть уровнем цивилизованного, образованного человека. Из неприятных ситуаций надо выходить красиво и победителем, для этого можно использовать несколько приемов, которые советуют психологи.

Спокойствие, только спокойствие

Если оскорбления и хамство сыпятся на голову человека, то только с одной целью - вывести его из равновесия, получить удовлетворение от его реакции, испорченного настроения и даже слез. Но зачем давать хаму возможность почувствовать себя победителем?

Хорошо могут остудить обидчика равнодушно брошенные слова: "это вы мне?", "извините, прослушал, у вас проблемы?".

После этих слов на грозную риторику запала уже может не хватить. Спокойно, вежливо и без эмоций отреагировать на оскорбление - значит не дать себе опуститься до уровня обидчика, показать, что его мнение не имеет значения и вызывает просто удивление своей подачей.

Если вы подвергаетесь оскорблениям в публичном поле, например, в средствах массовой информации или социальных сетях, всегда можно обратиться с иском о защите чести и достоинства в суд, который назначит специальную лингвистическую экспертизу. По результатам экспертизы будет вынесен вердикт.

Перевод негатива хама на него самого

Прилюдные оскорбления не могут остаться без ответа. Но как отреагировать, чтобы не потерять своего лица и не унизиться недостойным поведением? А что, если поблагодарить своего агрессивного визави за потраченное на перечисление недостатков время, подчеркнуть:

"Я бы такого для Вас не сделал, потому что Вы мне безразличны, но над Вашими словами я подумаю на досуге".

Конфликт зачах, скрытый сарказм ответа оставил обидчика неудовлетворенным (или удовлетворенным, если его IQ желает оставлять лучшего), окружающие оценили ситуацию.

Отмахнуться и забыть

Некоторые люди, чтобы как-то самоутвердиться в коллективе или семье, прибегают в приему точечных укусов - оскорбительные "подколы", провоцирование стычек по пустякам. Узнав выбранную для конфликта причину - хочется только отмахнуться. Хочется? Надо сделать.

Усмехнитесь, улыбнитесь, повернитесь спиной, создайте образную картину - неразумный щенок пытается укусить за пятку взрослого человека, а тому даже шлепок дать лень.

Уметь получать удовольствие

А можно и принять бой, превратив его в короткую красивую, остроумную дуэль. Если есть уверенность в своих силах, то можно вступить и в легкий диалог: "Как лучше - дать вежливый ответ или сказать правду?" или "Роль хама - это не совсем ваше. А что вы хотите реально?".

Иногда ставить обидчика в тупик неожиданными вопросами становится интересной игрой ума. Но в данном случае надо исключить вариант того, что запор мысли "собеседника" спровоцирует двигательную способность рук (кулаков). Это уже будет совсем другая история.

Чтобы не поддаваться на провокации, и "не опускать глаза", выделим (метафорически) следующие основные тактические методы ведения словесной борьбы:

"Психологический бокс"

"уклоны": как не поддаваться на провокации и уклониться, уйти от словесных ударов- проигнорировать или лучше, отшутиться, свести словесный наезд к всеобщему смеху, абсурду...

"защита" ("блоки"): это когда удар нападающего попадает в твердую, непробиваюмую защиту, а защита в психологическом боксе- это уверенные, четкие, убедительные или предупредительные ответы

"встречные, ответные удары": от легкого, тактичного поддевания до разной тяжести переходов на личность и интенсивного морального подавления...

"Психологическое айкидо"

Это гибкое, тактичное поведение в ситуации словесных нападений, как умение снять напряжение, расслабить противника, погасить его желание атаковать, а далее- ассертивное, конструктивное разрешение инцидента, конфликтной ситуации.

"Психологическое карате"

Это техники быстрого и жесткого психоподавления, когда вступать в словесную перепалку нет никакого смысла, тактичность тоже не поможет… - надо быстро и четко подавить противника, сломать его дух, волю…