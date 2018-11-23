Стало известно, чем опасен для здоровья пропуск завтрака

Новости шоу бизнеса: Ученые выяснили, что мужчины, пропускающие завтрак, чаще склонны иметь вредные привычки.

По данным исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Circulation, пропуск завтрака ведет к проблемам с сердцем у мужчин, - в частности, это повышает риск развития ишемической болезни сердца. Ученые установили: среди тех, кто никогда не завтракает, риск возникновения ишемической болезни сердца на 27% выше, чем у тех, кто съедает по утрам свои завтраки.

Авторы работы, сотрудники Гарвардского университета, проанализировали данные о мужском здоровье, собранные за 16 лет. За этот период ученые изучали, как меняется здоровье у участников, 27 тысяч мужчин-врачей в возрасте от 45 до 82 лет. Оказалось, что за время исследования среди участников было зафиксировано более полутора тысяч случаев ишемической болезни сердца, хотя к началу эксперимента никто из добровольцев не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало, что к болезни сердца у мужчин ведет пропуск завтрака. Например, пропуск завтрака был характерен для курильщиков и малоактивных людей. Также среди них было больше трудоголиков и злоупотребляющих алкоголем.

"Среди мужчин, которые никогда не завтракают, риск развития ишемической болезни сердца на 27 процентов выше, чем у тех, кто ест по утрам", - резюмировали ученые.