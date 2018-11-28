Причины, по которым стоит регулярно употреблять продукты, содержащие кальций Продукты, содержащие кальций, обязательно должны присутствовать в рационе питания. По количеству, кальций занимает пятое место среди минеральных компонентов, присутствующих в организме человека. Около двух процентов веса тела взрослого приходится на кальций. Благодаря рекламе, посвященной кальцию, вряд ли найдется такой человек, который не осведомлен о том, что это минеральное вещество крайне необходимо для здоровья костей и зубов, а основным его источником являются молочные продукты.