Медики рассказали, как правильно одеваться в морозные дни

Новости шоу бизнеса: Чтобы уберечься от возможного переохлаждения, следует носить просторные и теплые обувь и одежду, одевать термобелье, а также снять металлические украшения.

"Жителям городов, перемещаются с транспорта домой, лучше носить многослойную одежду - не одну теплую вещь, а чтобы была возможность расстегнуться в теплом помещении", - отметил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

По его словам, для организма вредные резкие перепады, когда тепло одетый человек с перегретого помещения выходит на мороз, поэтому надо чтобы в рабочем кабинете или дома температура не превышала 22 градусов, и чтобы была возможность снять теплую кофту или свитер во время пребывания в помещении.

Кроме того, одежда, как и обувь, должны быть достаточно просторным и не зажимать кровообращение. Обувь должна позволять надеть теплые носки или положить зимнюю стельку. Также обязательно носить теплые варежки. Медик советует обратить внимание на термобелье, которое может пригодиться во время морозов.

При этом он добавил, что нежелательно носить металлические украшения, так как они могут способствовать общему переохлаждению.