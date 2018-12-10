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Врачи назвали фрукт, который поможет избавиться от морщин
11:31 Сегодня Телеграф https://24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Исследователи из Корейского института восточной медицины установили, что употребление манго может защитить кожу человека от преждевременных и глубоких морщин.

Ученые призывают включить этот фрукт в рацион людям после 30 лет. Исследование показывает, что манго защищает клетки кожи от потери коллагена – белковой структуры, чье достаточное количество делает кожу гладкой и упругой.

По словам автора исследования Вивьен Фам, два манго в день помогут выглядеть намного моложе своих лет.

У женщин, ежедневно съедающих манго в день, уже через три недели кожа становится более упругой и эластичной, лучше удерживает влагу. Она также становится менее подверженной вредному воздействию УФ-лучей.

Манго также полезно при проблемах с нервной системой: в плодах содержатся витамин В6, который дает успокаивающий эффект в стрессовых ситуациях. Употребление манго активизирует обмен веществ и борется с запорами.

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Здоровье, Морщины, Старение, Mango, Фрукт.
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