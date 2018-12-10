Медики рассказали, какие привычки мешают нам похудеть

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что многие привычки, от которых сложно избавиться, мешают похудению.

По словам ученых, метаболизм человека отчасти зависит от генетики и возраста. Но на него существенно влияет еще один фактор – это ежедневные привычки. Некоторые из них приводят к замедлению обмена веществ.

Так, специалисты отмечают, что метаболизм может сделать более медленным манера поздно завтракать. Эксперты считают, что завтракать следует в течение 30 минут после пробуждения: чем раньше, тем лучше. Дело в том, что ранний завтрак особенно эффективно заставляет организм преобразовывать калории в энергию и быть активным в течение дня.

Другая вредная для метаболизма привычка – употреблять на завтрак большое количество углеводов. Для разгона обмена веществ лучше есть белок, поэтому идеальными для завтрака будут яйца. Их белок требует для переваривания затрачивать больше калорий, чем этого будет требовать, например, съеденная каша.

Если вы мало пьете воды, это тоже замедляет метаболизм. Без достаточного количества влаги клеточные процессы, происходящие в теле, замедлятся, а, значит, из жира перестанет активно вырабатываться энергия.

Также не нужно делать больших пауз между приемами пищи и голодать. Уменьшение количества еды погружает организм в состояние стресса, в котором тело начинает экономить запасенный жир, а получаемые калории тратить на создание новых жировых запасов. Для хорошего метаболизма есть нужно достаточно и часто, подчеркнули диетологи.