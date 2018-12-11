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Вторник, 11.12.2018
Диетологи рекомендуют продукты, сжигающие жир
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Диетологи рекомендуют продукты, сжигающие жир

Ученые открывают все новые и новые методы борьбы с лишним весом. Одним из таких способов похудения является употребление в пищу продуктов - сжигателей жира. Диетологи назвали продукты, которые помогают стимулировать метаболизм жира, чтобы добиться плоского живота - одной из самых проблемных зон при похудении. Эти 7 продуктов помогают ускорить обмен веществ, вывести из организма лишнюю жидкость, отрегулировать пищеварительные процессы - и в результате стать стройнее.
Фото: pixabay.com
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