Как не заболеть гриппом: топ-5 полезных советов

Новости шоу бизнеса: Простые правила, как уберечься от гриппа.

Некоторые считают, что уберечься от инфекции практически невозможно. Но это не совсем так. Вот несколько полезных советов, как уменьшить риск заражения в общественном транспорте и других местах, где скапливается много людей.

Специальное питание

Основная рекомендация по поводу того, как не заболеть гриппом, это специальное питание . Для того, чтобы иммунитет мог противостоять вирусам, организму нужны определенные вещества:

Аскорбиновая и лимонная кислоты - ваши помощники в борьбе с простудой и гриппом. Их большое количество содержится в цитрусовых - лимонах, апельсинах, мандаринах. Как не заболеть гриппом, если у вас аллергия на все цитрусовые? Замените их яблоками, фруктовыми морсами или напитками из клюквы и шиповника.

Селен - содержится в кашах, особенно овсяной, гречневой и рисовой. Другой, богатый селеном продукт, чеснок.

Витамин Е, марганец, цинк и медь - этими веществами богаты орехи. Витамин E также содержится в маслах - подсолнечном и кукурузном.

Железо - его низкий уровень снижает защиту организма от бактерий, поэтому следует его постоянно восполнять, например, употребляя мясо - свиное, говяжье, а также печень. Но как не заболеть гриппом, если вы вегетарианец? Замените мясо спирулиной и красными помидорами - они тоже богаты железом.

Йод - содержится в морской рыбе и морской капусте.

Фитонциды - бактерицидные вещества, содержащиеся в сырых луке и чесноке.

Гигиена рук

Учитывая заразность вируса гриппа, важно, чтобы руки оставались чистыми после того, как человек касался кнопок лифта, дверных ручек и других подобных предметов, предназначенных для общественного использования.

Дезинфицирующие средства для рук можно использовать 1–2 раза в день, однако наилучший способ сохранять чистоту - это мыть руки. При этом следует придерживаться общих рекомендаций по правильности выполнения этой процедуры, что обеспечит максимальную эффективность обработки.

Противовирусные препараты

Противовирусные препараты от гриппа - это лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, то есть они доступны только по назначению врача. Хотя их могут назначать тем, кто уже инфицирован, их также можно прописать в качестве профилактической терапии.

Физические упражнения

Конечно, сохранение иммунной системы в хорошей форме может не только помочь снизить риск заражения, но и облегчить течение заболевания, если заражение гриппом все же произошло. Физические упражнения - это усилитель иммунитета, они могут приносить много пользы, если человек чувствует себя достаточно хорошо, чтобы их выполнять.

Минимизируйте контакты с больными

Избегайте массового скопления людей, не приближайтесь к отчаянным безумцам, пришедшим с температурой на работу, а еще лучше, заставьте их уйти домой. Если заболел кто‑то из ваших домочадцев, то изолируйте его в отдельную комнату. И начинайте курсовую неспецифическую профилактику для всех остальных членов семьи.

Если же вы соблюдали все рекомендации, как не заболеть гриппом, но у вас все равно вдруг возникло ощущение недомогания, то выпейте топленого молока с медом, закапайте интерферон и ложитесь спать. Скорее всего, утром вы проснетесь совершенно здоровым. В любом случае, вышеперечисленные меры помогут вам перенести болезнь легче и быстрее.