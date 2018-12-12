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Врачи назвали эффективные способы избавиться от кашля

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Врачи назвали эффективные способы избавиться от кашля
11:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти действенные способы помогут избавиться от кашля в домашних условиях.

В зимний сезон не мудрено подхватить какую-нибудь инфекцию и заразиться. Часто простуда сопровождается кашлем и болью в горле. Но что делать, чтобы эти симптомы перестали вас беспокоить как можно скорее? Есть ли такие методы, которые позволяют быстро и эффективно избавиться от кашля?

Метод №1: проветривание

Вы не поверите, но одним из самых лучших способов выгнать из дома инфекцию, которая мешает избавиться от кашля и боли в горле, является проветривание. Мы понимаем, что зимой мало кому хочется открывать окна и впускать в дом холодный воздух, но это всё-таки необходимо сделать.

По словам экспертов, это один из самых эффективных способов избавиться от кашля. Воздух, которым дышит человек, должен быть крайне чистым. Сухое, пыльное и душное помещение делает только хуже пациенту. Подобный воздух приводит к раздражению слизистых оболочек и провоцирует ещё больше кашля. Если хотите избавиться от кашля, почаще открывайте форточки.

Метод №2: больше воды

Это тоже не менее эффективный метод, который позволит избавиться от кашля и улучшить самочувствие. Обильное питьё крайне полезно для здоровья человека. В чём же секрет действия воды и чай? Жидкость способна разжижать мокроту, которая скапливается в бронхах, а поэтому от неё гораздо проще избавиться. К тому же кашель будет переноситься легче, что вы его практически и не заметите даже.

Метод №3: употребляйте мёд

Мёд по-прежнему занимает лидирующие позиции в числе методик избавления от кашля. Он не только позволит избавиться от неприятных ощущений в горле, но и укрепит иммунную систему, поможет обрести здоровый сон, улучшить самочувствие. Всё дело в богатом комплексе витаминов и полезных веществ, которые имеются в этом чудодейственном продукте.

Также мёд позволит тонизировать компоненты, которые повышают общий тонус, он является потогонным средством и защищает слизистую оболочку горла от механических воздействий и повреждений. Кроме того, с помощью мёда можно обрести жизненную энергию, что крайне необходимо, если вы заболели.

Метод №4: использование леденцов

Когда у нас начинает болеть горло, мы сразу бежим в аптеку за противокашлевыми леденцами. По сути это правильный метод, который поможет избавиться от кашля. Но знаете ли вы, что даже обычные леденцы могут справиться с данным недугом? Да-да, поэтому достаточно просто иметь в своём доме запас недорогих и крайне эффективных против кашля продуктов, коими являются леденцы. Ведь употребление их провоцирует частое сглатыванием слюны, что в свою очередь позволяет увлажнить слизистую оболочку горла и справиться с ненавистной мокротой и кашлем.

Метод №5: полоскание

Это тоже крайне эффективный способ избавиться от кашля. Почаще используйте его, чтобы справиться с симптомами. В обычную кипяченую воду можно добавлять морскую соль, соду, травяные настойки. Кстати, на травах надо заваривать и чай. Это согреет ваше горло и будет способствовать отхождению мокроты, а значит, избавит от кашля.

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Здоровье, Способы, Кашель, Эффективные способы, Как избавится от кашля.
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