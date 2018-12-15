Медики назвали основные симптомы дефицита кальция

Новости шоу бизнеса: Врачи утверждают, что люди нуждаются в 1 000 мг кальция в день.

Существует довольно расхожий миф, что пить молоко для крепких костей нужно только детям. Но это не так! Взрослые люди тоже нуждаются в достаточном количестве кальция. Этот химический элемент необходим для нашего здоровья, поскольку стабилизирует кровяное давление и укрепляет кости.

Врачи утверждают, что люди нуждаются в 1 000 мг кальция в день. Вряд ли большинство из нас получает такое количество этого химического вещества ежедневно с привычным рационом. Современный человек употребляет много нездоровой пищи (пиццу, картофель фри, гамбургеры и продукты, жареные во фритюре), поэтому испытывает постоянную нехватку кальция.

Врачи назвали 8 признаков, которые предупреждают вас о недостатке кальция в организме.

1. Судороги ног

Если вы по ночам чувствуете судороги в ногах, это верный признак дефицита кальция! Убедитесь, что вы получаете достаточное количество этого химического элемента с пищей. А растяжка мышц перед сном отлично помогает справиться с болью. Почему бы вам не попробовать?!

2. Кариес

Ваши зубы начали портиться сильнее, чем обычно? Перестаньте винить в этом сладости. Когда организм не получает достаточное количество кальция с пищей или в виде добавок, то начинает искать другие источники. Например, ваши зубы!

3. Онемение

Подобно судорогам ног, дефицит кальция вызывает спазмы нервных окончаний в руках. Если вы начали чувствовать онемение или покалывание кончиков ваших пальцев, проверьте содержание кальция в организме.

4. Ломкие ногти

Так же, как зубы и кости, ваши ногти содержат кальций. Таким образом, организм с нехваткой этого элемента будет вытягивать из них питательные вещества. Если вы не увеличите потребление кальция, то ваши ногти очень быстро станут ломкими и слоящимися!

5. Бессонница

Кальций помогает выработке серотонина, гормона сна. Когда вы спите глубоким сном, уровень этого химического элемента в организме повышается. Так что, если каждую ночь вам приходится “считать овец”, скорее всего, у вас дефицит кальция.

6. Плохая осанка

Нехватка кальция делает кости слабыми, что, в свою очередь, приводит к ослаблению всего тела. Вашорганизм реагирует на такую слабость сутулостью. А плохая осанка приводит к болям в спине и шее!

7. Обмороки

Кальций необходим для нормальных мышечных сокращений и высвобождения нейромедиаторов. Таким образом, дефицит этого элемента может стать причиной судорог, обмороков и припадков даже у здорового человека.

8. Плохая память

Снова не можете найти пульт? Нехватка кальция в организме довольно часто вызывает такие неврологические симптомы, как потеря памяти и даже галлюцинации!

А вы замечали за собой такие признаки? Если вы обнаружили у себя нечто подобное, начните употреблять больше молочных продуктов, таких как молоко, сыр, йогурт, а также морепродукты и зеленые листовые овощи. И больше физической активности!