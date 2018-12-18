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Медики назвали напитки, которые влияют на состояние сердца

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Медики назвали напитки, которые влияют на состояние сердца
22:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сердце нужно поддерживать в хорошем состоянии, ведь от его здоровья зависит функционирование всех остальных органов.

На состояние сердца могут повлиять многие факторы, особенно питание. Сегодня мы расскажем о напитках, которые являются самыми полезными для здоровья сердца.

Полезный напиток №1: вода

Вода — это источник жизни и самый настоящий помощник здоровью сердца. От её недостатка возможны различные проблемы, в том числе увеличивается риск развития ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что без неё кровь начинает густеть, а это увеличивает нагрузку на сердце, что и вызывает все проблемы со здоровьем.

Полезный напиток №2: зелёный и чёрный чай

Как известно, в зелёном чае очень много антиоксидантов, которые являются защитниками от воспалительных процессов. Также они создают препятствия в образовании свободных радикалов, защищая от онкологических болезней и сердечно-сосудистых недугов. Также полезным напитком можно назвать чёрный чай, ведь он тоже содержит эти антиоксиданты. Впрочем, если хотите большего воздействия на сердце, то лучше всё-таки выбирать зелёный чай.

Полезный напиток №3: отвар шиповника

Шиповник считается одним из самых полезных для здоровья сердца продуктов. Эта ягода должна быть в рационе каждого человека круглый год. Сушеные плоды продаются в любой аптеке и стоят не так дорого, что делает его доступным для каждого. С их помощью необходимо варить отвар, который нужно пить для улучшения работы сердца. Благодаря потреблению этого полезного напитка будет улучшен иммунитет, укреплены стенки сосудов. Данный отвар поможет защититься от атеросклероза, усилит выработку красных кровяных телец и снизит артериальное давление. Но надо помнить о противопоказаниях: его нельзя употреблять людям с эндокардитом и тромбофлебитом, а также при гастрите, повышенной кислотности и язве желудка.

Полезный напиток №4: красное вино

В красном вине содержатся кардиопротекторные соединения — ресвератрол, полифенол, которые уменьшают уровень холестерина в крови и мешают образованию тромбов. Кроме того, учёные уверяют, что потребление такого напитка в небольшом количестве способно увеличить уровень «хорошего» холестерина.

Полезный напиток №5: гранатовый сок

Калифорнийские исследователи заметили, что в гранатовом соке множество антиоксидантов, что делает напиток крайне полезным для здоровья сердца. Оказывается, данный напиток превосходит по своей пользе даже зелёный чай и красное вино. Также с его помощью можно снизить артериальное давление, привести нервы в порядок, улучшить кровообращение. Всё это в совокупности приводит сердце в отличное состояние.

Кстати, многие фруктовые соки оказывают подобное действие на здоровье сердца. Так, полезны виноградный, тыквенный, томатный, клюквенный соки.

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Сердце, Здоровье, Напитки, Влияние, Состояние сердца.
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