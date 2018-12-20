Диетологи назвали привычку, которая провоцирует ожирение

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01:45 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Врачи объяснили, к чему приводит еда перед телевизором.

Американские ученые из университета Миннесоты выяснили, что еда перед телевизором опасна для прочности семьи и для здоровья ее членов. Объектом исследований стали 120 американских семей, в которых были дети от 6 до 12 лет.

Их попросили снять 2 семейных обеда и рассказать, понравилась ли им блюда. Почти половина семей (43%) ели перед включенным телевизором. И только чуть более 30% семей не включали телевизор во время семейного ужина.

Как выяснили ученые, здоровье тех американских семей, которые принимают пищу за столом вместе с родственниками, лучше, чем у тех, которые едят перед телевизором.

Дело в том, что перед голубым экраном люди меньше следят за тем, что попадает в желудок. Поэтому таким образом потребляют больше вредных продуктов и переедают.

А совместный ужин с разговорами о том, как прошел день, объединяет семью, а иногда работает как терапия (человек может поделиться пережитым стрессом с родными). От ужина перед телевизором такого эффекта не будет.

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Все по теме:

Диета, Ожирение, Лишний вес, Причины ожирения, Еда перед телевизором.
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