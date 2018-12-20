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Четверг, 20.12.2018
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Эксперты рассказали, на чем лучше всего готовить еду

Эксперты рассказали, на чем лучше всего готовить еду
03:36 Сегодня Телеграф healthystyle Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследователи жарили 17 стейков и определили, на чем безопаснее всего готовить еду.

Приготовление мяса на газовых плитах может быть опасно для повара из-за повышенного выделения веществ, признанных канцерогенами, утверждают норвежские ученые.

Ученые из Международного агентства по изучению рака (IARC) в ходе исследования обнаружили, что соединения, попадающие в воздух при жарке пищи на высоких температурах, входят в группу 2А (весьма вероятно канцерогенных для человека). Результаты исследования были опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine.

В ходе эксперимента исследователи жарили 17 стейков, каждый весом в 400 граммов, в течение 15 минут, и измеряли уровни содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), таких как нафталин и бензпирен, гетероциклических аминов и альдегидов, а также ультрамелких частиц, диаметром меньше 100 нанометров.

Специалистам удалось обнаружить только один ПАУ - нафталин, количество которого колебалось от 0,15 до 0,27 микрограмм на кубический метр воздуха, причем, самые высокие уровни были зарегистрированы при жарке стейка на маргарине на газовой плите. Они также обнаружили мутагенные альдегиды, концентрация которых доходила до 61,8 микрограмм на кубический метр воздуха, а более высокие уровни наблюдались на газовых плитах, вне зависимости от использованного жира.

Также ученые подчеркивают, что хотя уровни ПАУ и частиц-загрязнителей были ниже принятых порогов профессиональной безопасности, для многих потенциально опасных веществ пороговые уровни еще не определены, а использование газовых плит может увеличивать количество и таких соединений.

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Все по теме:

Мясо, Полезная еда, Стейк, Здоровый рацион, На чем лучше готовить еду, Как правильно готовить.
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