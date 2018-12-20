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Четверг, 20.12.2018
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Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка

Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка
19:37 Сегодня Телеграф neboley.com.ua. Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о том, что проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка.

Оказывается, что язык может становиться голубым или даже черным. Если язык человека имеет бледно-розовый цвет – такой цвет вполне нормальный. Если же язык становится полностью белым – это может свидетельствовать о грибке, гриппе. Также белый цвет может указывать на обезвоженность организма или являться последствием курения.

Желтизну на языке дают болезни желудка, печени и других органов пищеварительной системы. Коричневый цвет языка может говорить о слишком большом употреблении кофе и никотина.

У курящих людей никотин может скапливаться, из-за чего язык начинает чернеть и приобретать "волосатость". Синдром "волосатого" языка не имеет большой распространенности, однако такие проблемы весьма серьезны и требуют безотлагательной консультации с медиком.

Из-за нехватки фолиевой кислоты или витамина В12 язык человека может краснеть. Синий и фиолетовый цвета язык получает из-за проблем сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов, важно помнить о гигиене рта. Следуют чистить не только зубы, но и следить за чистотой языка.

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Здоровье, Симптомы, Медики, Организм, Язык, Цвет языка.
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