Медики: проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о том, что проблемы со здоровьем можно определить по цвету языка.

Оказывается, что язык может становиться голубым или даже черным. Если язык человека имеет бледно-розовый цвет – такой цвет вполне нормальный. Если же язык становится полностью белым – это может свидетельствовать о грибке, гриппе. Также белый цвет может указывать на обезвоженность организма или являться последствием курения.

Желтизну на языке дают болезни желудка, печени и других органов пищеварительной системы. Коричневый цвет языка может говорить о слишком большом употреблении кофе и никотина.

У курящих людей никотин может скапливаться, из-за чего язык начинает чернеть и приобретать "волосатость". Синдром "волосатого" языка не имеет большой распространенности, однако такие проблемы весьма серьезны и требуют безотлагательной консультации с медиком.

Из-за нехватки фолиевой кислоты или витамина В12 язык человека может краснеть. Синий и фиолетовый цвета язык получает из-за проблем сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов, важно помнить о гигиене рта. Следуют чистить не только зубы, но и следить за чистотой языка.