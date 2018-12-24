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Врачи назвали полезные свойства оливок

Врачи назвали полезные свойства оливок
08:05 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Употребление в пищу данного продукта помогает организму бороться с угрозой рака толстой кишки и груди.

По данным исследования ученых из Испании, опубликованным в Journal of Molecular Biology, в кожуре оливок содержится вещество, уничтожающее раковые клетки, - маслиновая кислота. Исследователи охарактеризовали оливки как "бесценный продукт для борьбы с раковыми заболеваниями".

В публикации издания научные специалисты констатировали: в кожуре оливок содержится до 80% маслиновой кислоты. Данное вещество обладает свойством задерживать развитие раковой опухоли, уничтожать опухолевые клетки.

Также научные специалисты отметили, что оливки содержат в своем составе витамин Е, очень важный для нормальной жизнедеятельности всех органов. Витамин Е является антиоксидантом, он защищает организм от вредоносного влияния токсинов (например, молочной кислоты), стимулирует иммунитет, участвует в защите от вирусных и бактериальных инфекций, улучшает регенерацию тканей.

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Помимо противораковых компонентов в оливках содержится соли калия, фосфора, железа и других полезных элементов. По мнению специалистов, регулярное употребление в пищу оливок позволяет добиться снижения риска заболеваний сердца и сосудистой системы, - например, стенокардии, инфарктов.

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Все по теме:

Здоровье, Раковые клетки, Оливки, Полезные свойства оливок, Употребление оливки.
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