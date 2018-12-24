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Продукты, которые нужно включить в свой рацион

Продукты, которые нужно включить в свой рацион
10:55 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы продукты, которые полезны для организма человека.

Исследования, проведенные в Испании и в Италии, завершились вердиктом ученых о необходимости включать в ежедневный рацион питания два хорошо знакомых всем продукта. Таковыми оказались оливки и горький шоколад.

Казалось бы, оливки уже давно известны своими полезными свойствами. Но специалисты из Университета Барселоны стали авторами нового проекта, в рамках которого ими изучался состав плодов оливкового дерева. Они установили, что кожура оливок содержит в себе маслиновую кислоту, которая при попадании в человеческий организм действует как противораковое вещество.

Этот компонента препятствует развитию злокачественных опухолей и уничтожает раковые клетки", - заявили, в частности, специалисты.

По словам испанских ученых, регулярное употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки, а также рака груди. Помимо этого, оливки содержат в себе витамин Е – мощный антиоксидант, который играет важную роль в клеточных процессах, протекающих в головном мозгу и в легких человека, а, помимо них, влияет и на выработку кровяных телец, определяющих функции иммунной системы.

Врачи назвали полезные свойства оливок

В свою очередь, итальянские исследователи из Университета Аквилы проанализировали все доступные научные выводы о действии на головной мозг веществ- флавонолов, присутствующие в какао-бобах. В результате они заключили: "шоколадные" флавонолы усиливают кровообращение в зубчатой извилине гиппокампа - структуре мозга, связанной с памятью и улучшают состояние сосудов мозга.

Ученые резюмировали, что ежедневное употребление шоколада с высоким уровнем какао (горького) препятствует неблагоприятным возрастным изменениям в мозгу, защищая человека от ухудшения памяти и слишком быстрого старения.

При этом исследователи отметили, что шоколад хорошо влияет на работу мозга даже после однократного потребления.

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Продукты питания, Шоколад, Оливки, Полезные продукты.
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