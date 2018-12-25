Стало известно, какие продукты можно есть после занятий спортом

Новости шоу бизнеса: Регулярные физические упражнения очень полезны, они положительно влияют не только на наше тело, но и на психику.

Эти продукты полезно есть после тренировок.

Благодаря упражнениям активизируется метаболизм, повышается расход энергии, и мы избавляемся от лишнего веса. Физические упражнения благотворно действуют на все системы организма, а также на когнитивную и эмоциональную сферу.

Но чтобы они давали максимальный эффект, необходимо сбалансированное питание, организм должен получать все необходимые ему питательные вещества.

И надо иметь в виду, что некоторые продукты особенно полезно употреблять в пищу после тренировок.

1. Авокадо

Мякоть авокадо очень приятна на вкус. Этот фрукт - один из лучших продуктов, которые помогают восстановить запасы энергии после физических упражнений.

В авокадо много ненасыщенных жирных кислот, витамина Е, а также растительных белков, которые способствуют наращиванию мышечной массы.

Хотя в нем несколько больше калорий, чем в других фруктах, высокая энергетическая ценность авокадо делает его нашим союзником, когда мы стараемся контролировать свой вес.

И это еще не все его полезные свойства. Авокадо, если есть его умеренными порциями, помогает контролировать уровень холестерина в крови и артериальное давление.

2. Морская рыба

Все виды морской рыбы полезны при физических упражнениях средней и высокой интенсивности.

Рыба, съеденная после тренировки, способствует укреплению мышц, поскольку в ней содержатся необходимые аминокислоты и жирные кислоты Омега-3.

Вместе с антиоксидантами, эти питательные вещества помогают наращивать мышечную массу и снижать напряжение в мышцах, вызванное тренировкой.

Можно включать в свой рацион такую рыбу:

Лосося.

Тунца.

Сардины.

Скумбрию.

Сельдь.

3. Бананы

В банане содержатся натуральные сахара и минералы, способствующие восстановлению мышц после физической активности.

Этот фрукт помогает также восполнить расход энергии, так как в нем содержатся вещества, которые обеспечивают пополнение запасов глюкозы в организме. Уровень сахара в крови при этом не повышается.

И еще авокадо способствует поддержанию равновесия электролитов в организме, благодаря чему не происходит его дегидратация.

4. Яйца

Яйца богаты протеинами и минералами, которые способствуют восстановлению мышц после физической нагрузки.

Вареное яйцо, съеденное после тренировки, дает нам импульс энергии, как в физическом плане, так и в плане умственной деятельности.

Благодаря содержащимся в них аминокислотам, яйца помогают наращиванию и укреплению мышц.

5. Соевое молоко

Соевое молоко легко переваривается, содержащиеся в нем протеины и полезные жиры дают телу заряд энергии.

В нем также много витаминов, минералов и клетчатки. Все это делает соевое молоко идеальным напитком для спортсменов и любителей физических упражнений.

У этого продукта невысокий гликемический индекс, и он способствует нормализации уровня сахара в крови.

6. Рис

Рис является продуктом-пребиотиком. Он помогает поддерживать нормальный уровень слизи в кишечнике и тем самым способствует удалению отходов жизнедеятельности из него.

Содержащиеся в нем аминокислоты и углеводы дают организму энергию.

7. Миндальные орехи

Миндальные орехи и другие виды орехов очень полезны для спортсменов и для всех тех, кто регулярно обеспечивает своему телу физические нагрузки.

Это отличный источник необходимых жирных кислот и протеинов, которые дают нам энергию.

Содержащиеся в орехах витамины и минералы помогают регулировать уровень минеральных солей в организме (во время физических упражнений этот уровень уменьшается, так как соли выходят из организма вместе с потом).

8. Киноа

Киноа - псевдозерновая культура, ставшая популярной во всем мире благодаря своей питательной ценности.

В ней много протеинов, клетчатки и антиоксидантов, и она помогает избавляться от лишних килограммов здоровым образом.

Она легко переваривается и хорошо утоляет голод. В то же время, в ней мало калорий. Киноа помогает укреплять мышцы, особенно если ее есть с сырыми овощами.

Как видите, продуктов, которыми полезно подкрепиться после тренировки, не так уж мало. Включайте их в свой рацион, и тогда ваши тренировки станут более эффективными.