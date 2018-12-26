Сбалансированное питание: что можно есть после занятий спортом

Регулярные физические упражнения очень полезны. Они положительно влияют не только на наше тело, но и на психику. Благодаря упражнениям активизируется метаболизм, повышается расход энергии, и мы избавляемся от лишнего веса. Физические упражнения благотворно действуют на все системы организма, а также на когнитивную и эмоциональную сферу. Но чтобы они давали максимальный эффект, необходимо сбалансированное питание, организм должен получать все необходимые ему питательные вещества. И надо иметь в виду, что некоторые продукты особенно полезно употреблять в пищу после тренировок.