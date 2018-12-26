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Здоровая шея: 10 простых упражнений

Здоровая шея: 10 простых упражнений
12:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

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Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночника.

Наилучшие средства, входящие в комплекс профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, - это массаж и лечебная гимнастика.

Специальные упражнения направлены на расслабление и приведение мышц в тонус, повышение их функциональности.

Комплекс упражнений для укрепления шейного отдела позвоночника:

Исходное положение (ИП) – сидя на скамейке или на стуле, руки на коленях, ладони развернуты кверху, мышцы шеи расслаблены, голова слегка опущена. Повторять упражнения 8–10 раз.

Упражнение 1.

ИП – кисти к плечам. Круговые движения: 4 вперед, 4 назад.

Упражнение 2.

ИП – кисти к плечам. Подъем локтей вверх – вдох, опускаем – выдох.

Упражнение 3.

ИП – кисти к плечам. Отведение рук в стороны.

Упражнение 4.

ИП – пальцы в замок перед грудью. Подъем рук на вдохе. Опускание на выдохе.

Упражнение 5.

ИП – руки на коленях. Поочередный подъем плеч на вдохе. Опускание на выдохе.

Упражнение 6.

ИП – руки на коленях. Одновременное круговое вращение плечами.

Упражнение 7.

ИП – пальцы рук на плечах, локти разведены в сторону, спина выпрямлена. Статическое напряжение мышц верхнего плечевого пояса (10–15 раз).

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Упражнение 8.

ИП – руки на поясе. При фиксированном туловище и выпрямленной спине подъем плеч (15–20 раз).

Упражнение 9.

ИП – руки на коленях. Медленные качательные движения головой в стороны (по 5–8 раз в каждую сторону).

Упражнение 10.

Руки на коленях. Максимальное сгибание и разгибание в шейном отделе. Каждое движение повторите 8–10 раз.

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Массаж, Гимнастика, Комплекс упражнений, Шея, Боли в шее, IP, Советы медиков, Упражнения для шеи, Болит шея.
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