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Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год

Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год
11:08 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Больная голова, изжога, пелена перед глазами и тошнота -большинству хорошо знакомы все симптомы похмелья, с которыми утром 1 января можно бороться разными способами.

Не следует ложиться спать сразу после окончания застолья с алкоголем Наступил сезон новогодних и рождественских праздников.

Это потребует большой выдержки, особенно у любителей "подогреть" празднование алкоголем. Как результат, на утро можно получить похмелье и головную боль.

Конечно, самый лучший способ - отказаться от ударных доз спиртного, но есть методы борьбы с похмельем. Нужно понимать, что с точки зрения медицины похмелья - это гиперактивный ответ иммунной системы на избыточное количество алкоголя, которое не способна переработать печень.

Поэтому начинать нужно с водных процедур, необходимо пить воду как до принятия алкоголя, так и после. Можно также "оттянуть" всасывание алкоголя через стенки кишечника, это может быть как яйцо в сыром виде, так и кусочек масла за 10 минут до застолья.

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Также рекомендуется не ложиться спать в состоянии сильного опьянения, а принять душ и попробовать хотя бы немного протрезветь, помогает и свежий воздух.

Следует помнить, что популярные в народе советы типа опохмела или рассола по утрам на самом деле не работают, утренний алкоголь только продлевает состояние похмелья.

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Все по теме:

Здоровье, Праздник, Похмелье, Новогодние праздники, Новый год 2019.
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