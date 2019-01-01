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В Украине вступил в силу закон о посмертном донорстве

В Украине вступил в силу закон о посмертном донорстве
10:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Украине вступил в силу закон № 2427-VIII о посмертном донорстве.

Согласно закону, человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя и обязательно - в Единую государственную информационную систему трансплантации. Кроме того, можно выбрать "доверенное лицо", которое сообщит ответ после смерти потенциального донора. Или же будут спрашивать у родственников.

Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против или же не позволили его родственники.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.

Единую государственную информационную систему трансплантации должны были создать до 1 октября 2018 года, но этого не произошло. Поэтому на данный момент невозможно внести в нее информацию и пользоваться ею при определении необходимого в конкретном случае донора.

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Ожидается, что информационная система будет содержать преимущественно конфиденциальную информацию о волеизъявлении начсет посмертного донорства, живых донорах, реципиентах, людях с трансплантированным анатомическим материалом. В открытом доступе будет только информация о медучреждениях, где могут проводить трансплантацию, а также о контактных лицах - трансплант-координаторах.

Учитывая, что для реализации норм закона Единая государственная информационная система трансплантации крайне необходима, народные депутаты собирались отсрочить вступление в силу закона до 1 января 2020 года, а начало работы Единой инфосистемы - до 1 июля 2019 года. Соответствующий законопроект был в повестке дня на 20 декабря, однако времени для его рассмотрения не хватило (это была последняя пленарная неделя ВР в году и последний продуктивный день, так как в пятницу законодательные акты обычно не рассматривают в сессионном зале).

Отметим, с 1 января 2019 года в связи с вступлением в силу нового закона утрачивает силу закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку", который действовал до сих пор.

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Минздрав, Закон, Трансплантация, Закон о посмертном донорстве.
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